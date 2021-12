Mercato Atalanta | Muriel al passo di addio?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 14 dicembre 2021) Una clamorosa voce diffusa in queste ore potrebbe sconvolgere ilin vista della imminente sessione invernale. L’attaccante colombiano, Luis, avrebbe deciso di lasciare Bergamo per giocare con più continuità.: che ne sarà di? Dopo essere stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, il colombiano, anche per via di qualche infortunio du troppo, è scalato in fondo alle gerarchie di mister Gasperini tanto da collezionare appena 7 presenze in 16 partite. A ciò si aggiunge il forte interesse dei nerazzurri per Boga che gli ridurrebbe ancora di più gli spazi. L’non vorrebbe privarsi a cuor leggero di un elemento di assoluto valore, ma è altrettanto vero che non può permettersi di tenere in rosa un giocatore ...