Meloni | «Vorrei guidare i conservatori Nessuno pensi di eleggere il presidente senza di noi»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La leader di FdI: «Sì a Berlusconi, ma da soli non abbiamo i numeri». «I rapporti con Salvini? Come in tutte le famiglie ci sono momenti in cui andiamo più d’accordo e momenti meno. Ma noi vogliamo governare l’Italia insieme»

Corriere della Sera

Ora io non ho capito tutto questo dibattito che si è scatenato: la risposta naturale sarebbe stata che laha detto una banalità. La levata di scudi dimostra che in Italia c'è un problema. Noi ...La volontà di Giorgiadi nominare un presidente della Repubblica 'patriota' ha scatenato il dibattito. A Otto e ... 'Ioricordare a Giuli, visto che ne fa una questione semantica - ...Anche la sinistra la corteggia per l'elezione del nuovo Presidente e la leader di Fratelli d'Italia usa queste attenzioni per mondarsi dal peccato ...La leader di FdI Meloni: «Sì a Berlusconi, ma da soli non abbiamo i numeri». «I rapporti con Salvini? Come in tutte le famiglie ci sono momenti in cui andiamo più d’accordo e momenti meno. Ma noi vogl ...