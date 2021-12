Mega Man: il film sul famoso videogame in arrivo su Netflix (Di martedì 14 dicembre 2021) Un classico dei videogame, Mega Man. arriverà in forma live action grazie a Netflix, che annuncia che il film è in fase di sviluppo. Il famoso videogame Capcom intitolato Mega Man diventerà un film live action grazie a Netflix, che ha annunciato il progetto, attualmente pare in fase di sviluppo diretto e scritto dai registi Henry Joost e Rel Schulman. Tramite IGN, arriva la notizia che Mega Man è in fase di sviluppo, un progetto acquisito da Netflix dopo che era già passato in mano a 20th Century Fox che, però, a quanto pare ha lasciato la palla al colosso dello streaming. Sebbene il progetto debba ancora essere confermato da Netflix, la società di produzione del film ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) Un classico deiMan. arriverà in forma live action grazie a, che annuncia che ilè in fase di sviluppo. IlCapcom intitolatoMan diventerà unlive action grazie a, che ha annunciato il progetto, attualmente pare in fase di sviluppo diretto e scritto dai registi Henry Joost e Rel Schulman. Tramite IGN, arriva la notizia cheMan è in fase di sviluppo, un progetto acquisito dadopo che era già passato in mano a 20th Century Fox che, però, a quanto pare ha lasciato la palla al colosso dello streaming. Sebbene il progetto debba ancora essere confermato da, la società di produzione del...

