"Me l'ha detto prima di uscire con Delia". GF Vip, Soleil Sorge inchioda Alex Belli: "Roba pesante"

La puntata del 13 dicembre del 'GF Vip 6' è stata più che incandescente. Infatti, dopo l'arrivo di Delia Duran, Alex Belli l'ha abbracciata violando le regole anti-coronavirus ed è stato squalificato dal reality show. Furibonda Soleil Sorge, che gli ha portato fuori la valigia e si è nuovamente scontrata verbalmente con la moglie dell'attore. Poi l'ex 'Uomini e Donne' è scoppiata in lacrime perché delusa dal comportamento dell'ormai ex gieffino. Ma poi Soleil ha anche aggiunto altri dettagli. Alcuni giorni prima della diretta Soleil Sorge si è resa protagonista di una situazione che le ha causato un 'massacro' social. Durante una coreografia di ballo, davanti agli altri vipponi, Soleil ...

