Mavì parla di “Malinteso” | il suo nuovo singolo

"Questo brano è stato scritto qualche mese fa, come sempre molto di getto, partendo da esperienze di vita vera" Dal 10 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica "Malinteso" (Cantieri Sonori), nuovo brano di Mavì. Il singolo è presente su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 30 novembre. Continua l'evoluzione artistica di Mavì che, dopo aver pubblicato i singoli "Noire" e "La Ragazza Di Vetro", torna con "Malinteso" (Canigiula, Sidoti), brano presentato in anteprima questa estate sul palco del contest "Deejay On Stage". La canzone parla di un incontro. Ma cosa succede quando ci sono dubbi sul tipo di relazione che due persone stanno vivendo e si finisce nella cosiddetta friendzone? Se da un lato ci fosse amicizia ma dall'altro si vedesse qualcosa di ...

Continua l'evoluzione artistica di MAVÌ che, dopo aver pubblicato i singoli "Noire" e "La Ragazza Di Vetro", torna con "MALINTESO" (... La canzone parla di un incontro. Ma cosa succede quando ci sono ...

