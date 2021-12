Mattarella “I giovani il migliore investimento per il Paese” (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siete tanti, ma potreste essere molti di più, in realtà, perchè non siete dei casi isolati, non siete eroi isolati. Come voi, tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento, che meritano lode, per solidarietà, per impegni altruistici”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli Alfieri della Repubblica, i giovani eroi civili premiati nel 2019, 2020 e 2021.“Tante centinaia, alcune migliaia certamente potrebbero essere qui, e voi li rappresentate tutti – ha proseguito il capo dello Stato -. Ed è un bel messaggio che insieme state mandando e che ciascuno di voi ha singolarmente inviato. Tra di voi c'è chi si è impegnato per il buon uso dei sistemi informatici, per assistere persone anziane o poco esperte con questi strumenti, durante la pandemia, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siete tanti, ma potreste essere molti di più, in realtà, perchè non siete dei casi isolati, non siete eroi isolati. Come voi, tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento, che meritano lode, per solidarietà, per impegni altruistici”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale gli Alfieri della Repubblica, ieroi civili premiati nel 2019, 2020 e 2021.“Tante centinaia, alcune migliaia certamente potrebbero essere qui, e voi li rappresentate tutti – ha proseguito il capo dello Stato -. Ed è un bel messaggio che insieme state mandando e che ciascuno di voi ha singolarmente inviato. Tra di voi c'è chi si è impegnato per il buon uso dei sistemi informatici, per assistere persone anziane o poco esperte con questi strumenti, durante la pandemia, per ...

