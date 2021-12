Mattarella | attraverso giovani migliorerà futuro del Paese

(Di martedì 14 dicembre 2021) "Dai comportamenti che avete posto in essere", dai valori della solidarietà al sostegno reciproco al senso della vita comune e della convivenza, "emerge una esortazione a migliorare il modo di vita ...

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiopremiando al Quirinale gli Alfieri della Repubblica. 14 dicembre 2021Sul Sussidiario sotto lo pseudonimo Lao Xi si scrive: "Così, senzae senza Draghi, nel ... "L'entrata in funzione del Nord Stream 2, il gasdotto russo - tedescoil Mar Baltico, ...Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto, nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze per la ...2' di lettura 13/12/2021 - Dopo due anni di attesa, causa Covid-19, la 13enne camerte Maria Gabriella Lucarini, simbolo della ricostruzione a Camerino, domani sarà insignita dell'onorificenza di "Alfi ...