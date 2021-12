Matrix | il mito di Neo | Trinity e Morpheus di nuovo al cinema in attesa di Resurrections nelle sale il 1 gennaio 2022

(Di martedì 14 dicembre 2021) Pillola rossa o pillola blu? Indiitaliane dal 1, è tornato in sala solo per tre giorni (13-14-15 dicembre) TheReissue. Che poi non è altro che il primo titolo della sagadel 1999, il film diretto dai fratelli Larry e Andie Wachowski (oggi sorelle Lilly e Lana) che fece sfracelli al box office e ridisegnò la filosofia e lo stile del genere fantascienza. Intanto in una giornata di programmazione, il 13 dicembre il film è quarto nella classifica Cinetel Italia, con 16393 euro di incassi e 2381 presenze. Contando che ledisponibili sono 204, praticamente lunedì 13 dicembre a vederec’erano 11,67 spettatori in media, che ...

Advertising

e_vostro : @ferdinandofabb1 @eziomauro @repubblica Ecco mi mancava il mito della caverna di terza liceo e finalmente siamo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrix mito

Il Fatto Quotidiano

è ovunque. La matrice che le sorelle Wachowski nel 1999 misero nelle mani di Morpheus, ... Decise a rinnovare quel concept che aveva portato a un livello superiore ildella caverna di Platone ...... passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile. Brachetti tiene il ritmo sul ... in una Napoli un po' tragicomica e surreale e votata aldi Mario Merola, Pino Daniele e ...L'Unreal Engine 5 si mostra con una tech demo di The Matrix Awakens, per farci assaporare quella che sarà la next gen tra pochissimo ...Annuncio vendita Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 85 CV S&S Progression usata del 2015 a Prato nella sezione Auto usate di Automoto.it ...