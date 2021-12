Matrimonio finito tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti, scontro sui social (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Matrimonio di Maurizio Battista e Alessandra Moretti è giunto al capolinea, e la rottura non è stata indolore. Dopo una crisi nel 2018, sembrava che i due avessero ritrovato la serenità ma l'addio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Ildiè giunto al capolinea, e la rottura non è stata indolore. Dopo una crisi nel 2018, sembrava che i due avessero ritrovato la serenità ma l'addio ...

Advertising

irenestorti1 : RT @LabParlamento: UN #MATRIMONIO FINITO PER COLPA DI QUEL VIDEO DI GIGI #DALESSIO L'amante ripresa a sua insaputa compare nelle immagini.… - ChiodiDonatella : RT @LabParlamento: UN #MATRIMONIO FINITO PER COLPA DI QUEL VIDEO DI GIGI #DALESSIO L'amante ripresa a sua insaputa compare nelle immagini.… - LabParlamento : UN #MATRIMONIO FINITO PER COLPA DI QUEL VIDEO DI GIGI #DALESSIO L'amante ripresa a sua insaputa compare nelle imma… - saracerritwitt : Un anniversario di matrimonio da ricordare: il freddo della casa a Viareggio, il vento ghiaccio di Roma... Il ritor… - LadyNews_ : #MarinaLaRosa è tornata single: #matrimonio finito con #GuidoBellitti -