Mascherine all' aperto in tutta Italia a Natale | il governo valuta la stretta anti contagi

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, governo valuta obbligo mascherine all'aperto durante le feste #covid - repubblica : Il pressing delle Regioni sul governo: 'Valutare mascherine all'aperto' - Agenzia_Ansa : Estendere l'obbligo di mascherine all'aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. E' l'ip… - NazzarenoMi : RT @Qua_Agatha: @MediasetTgcom24 Tre dosi, tra vaccinati e guariti oltre 90%, gli untori no vax emarginati... e adesso di nuovo mascherine… - NazzarenoMi : RT @MediasetTgcom24: Covid, governo valuta obbligo mascherine all'aperto durante le feste #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine all

La variante Omicron spaventa l'Europa e l'Italia pensa a una stretta in vista di Natale. Estendere l'obbligo di'aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. È l'ipotesi che circola in queste ore in ambienti di governo, in vista del Consiglio dei ministri che dovrà ...ROMA - Le regioni sono in pressing sul governo per chiedere di valutare l'introduzione delle'aperto per tutto il periodo natalizio su tutto il territorio nazionale. L'esecutivo valuterà nei prossimi giorni questa richiesta che arriva in particolare dai governatori di Forza ...Estendere l’obbligo di mascherine all’aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. È l’ipotesi che circola in queste ore in ambienti di governo, in vista del Cdm che dovrà ...“dalle mascherine al distanziamento” e dalla “ventilazione” dei locali “all’igiene delle mani”. E infine l’invito è a continuare con le attività per “intercettare e interrompere la trasmissione” del ...