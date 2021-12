Mascherina all’aperto, verso l’obbligo in tutta Italia (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – A poche ore dal Cdm che varerà il decreto con il nuovo stato di emergenza fino al 31 marzo aumentano le voci di un possibile obbligo di Mascherina all’aperto in tutta Italia. Il ripristino dell’obbligo riguarderebbe a quanto pare il periodo delle festività natalizie, in cui c’è il rischio di assembramenti. A prescindere dal colore delle regioni, dunque. Obbligo di Mascherina all’aperto in tutta Italia, il pressing nel governo “Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid”. E’ questo il titolo del decreto legge che compare all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 17. All’ordine del giorno c’è poi l’esame di leggi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – A poche ore dal Cdm che varerà il decreto con il nuovo stato di emergenza fino al 31 marzo aumentano le voci di un possibile obbligo diin. Il ripristino delriguarderebbe a quanto pare il periodo delle festività natalizie, in cui c’è il rischio di assembramenti. A prescindere dal colore delle regioni, dunque. Obbligo diin, il pressing nel governo “Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid”. E’ questo il titolo del decreto legge che compare all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 17. All’ordine del giorno c’è poi l’esame di leggi ...

