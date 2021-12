Maria Monsè, il retroscena sull’eliminazione al GF Vip viene fuori solo ora (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante la ventisettesima puntata del GF Vip 6 ben tre concorrenti hanno abbandonato il reality show condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Maria Monsè, Francesca Cipriani e Alex Belli. La prima ha lasciato la casa per decisione del pubblico – era finita in nomination insieme a sei concorrenti e alla fine ha perso lo scontro diretto con Sophie Codegoni – Francesca Cipriani ha deciso di concludere l’esperienza al GF Vip 6 per motivi di salute e Alex Belli è stato squalificato. L’attore di Centovetrine ha violato il regolamento avvicinandosi e abbracciando la moglie Delia Duran, cosa vietata dai protocolli di sicurezza per evitare possibili contagi di Covid 19, e per questo motivo il GF Vip 6 ha deciso di escluderlo dal gioco. “Sei consapevole che avendo infranto le regole, sei ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante la ventisettesima puntata del GF Vip 6 ben tre concorrenti hanno abbandonato il reality show condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di, Francesca Cipriani e Alex Belli. La prima ha lasciato la casa per decisione del pubblico – era finita in nomination insieme a sei concorrenti e alla fine ha perso lo scontro diretto con Sophie Codegoni – Francesca Cipriani ha deciso di concludere l’esperienza al GF Vip 6 per motivi di salute e Alex Belli è stato squalificato. L’attore di Centovetrine ha violato il regolamento avvicinandosi e abbracciando la moglie Delia Duran, cosa vietata dai protocolli di sicurezza per evitare possibili contagi di Covid 19, e per questo motivo il GF Vip 6 ha deciso di escluderlo dal gioco. “Sei consapevole che avendo infranto le regole, sei ufficialmentedalla casa del Grande Fratello. ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsè GRANDE FRATELLO VIP 2021, PAGELLE 27a PUNTATA/ Alex squalificato, Soleil resta ma... ... colpo di scena Francesca Cipriani abbandona il gioco Tra i momenti della 27a puntata del Grande Fratello Vip 2020 anche il momento dell'eliminazione che ha visto uscire dalla casa Maria Monsè durata ...

Eva Grimaldi nuova concorrente del GF Vip 6: la scelta sui Vipponi Eva Grimaldi , nome d'arte di Milva Perinoni , sarà l'ennesima new entry della sesta edizione del GF Vip . Dopo l'ingresso di Patrizia Pellegrino, Maria Monsè e Biagio D'Anelli avvenuto lo scorso novembre è ora il turno dell'attrice veneta, pronta a portare scompiglio nei delicati equilibri della Casa . La sessantenne ha dato il grande annuncio ...

Grande Fratello Vip, ventiseiesima puntata: Maria Monsè la più votata. La finale il 14 marzo 2022 leggo.it ... colpo di scena Francesca Cipriani abbandona il gioco Tra i momenti della 27a puntata del Grande Fratello Vip 2020 anche il momento dell'eliminazione che ha visto uscire dalla casadurata ...Eva Grimaldi , nome d'arte di Milva Perinoni , sarà l'ennesima new entry della sesta edizione del GF Vip . Dopo l'ingresso di Patrizia Pellegrino,e Biagio D'Anelli avvenuto lo scorso novembre è ora il turno dell'attrice veneta, pronta a portare scompiglio nei delicati equilibri della Casa . La sessantenne ha dato il grande annuncio ...