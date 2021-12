Maria De Filippi mette in guardia Andrea Nicole da Ciprian ma lui è la sua scelta: ecco cosa è successo (Di martedì 14 dicembre 2021) La puntata di ieri di Uomini e Donne ha visto protagonista Andrea Nicole e colui che sarà la sua scelta, Ciprian. La tronista ha infatti reagito in modo pubblico ad un messaggio più che discutibile che il corteggiatore le aveva scritto la sera prima, leggendolo in studio. Ciprian non avrebbe tollerato le continue attenzioni del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 14 dicembre 2021) La puntata di ieri di Uomini e Donne ha visto protagonistae colui che sarà la sua. La tronista ha infatti reagito in modo pubblico ad un messaggio più che discutibile che il corteggiatore le aveva scritto la sera prima, leggendolo in studio.non avrebbe tollerato le continue attenzioni del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

chetempochefa : 'Ha sbagliato numero!' @lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF ?? - chetempochefa : 'Pronto?' 'Pronto Maria?' 'Ehm, no ha sbagliato numero' @lucianinalitti riuscirà a chiamare Maria De Filippi? ??… - Cosmopolitan_IT : Maria, 60 anni e quella capacità unica di parlare ai giovani - blogtivvu : Maria De Filippi mette in guardia Andrea Nicole da Ciprian ma lui è la sua scelta: ecco cosa è successo… - AllMusicItalia : Rea lancia un nuovo inedito, il terzo, ad Amici di Maria De Filippi. Controsenso vede al testo la cantautrice ma an… -