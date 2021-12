Marco Armani | chi è la moglie | età | lavoro | Instagram | figlio | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamo meglio suaJenny., chi è laJenny: età,Si chiama Jenny ed è lei ladi, un noto cantautore, musicista e arrangiatore. I due sono sposati da diverso tempo e hanno undi 24 anni che, però, non sembrerebbe aver scelto come strada quella del padre. Niente musica, insomma, nella suaprofessionale. Di Jenny abbiamo pochissime informazioni, ma quasi ...