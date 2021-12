Marcia | Palmisano | “Oro a Tokyo 2020? Andavano lente e sono partita”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “La vittoria nella? Quel giornoun po’ troppo. A 4 km dall’arrivo ho deciso di partire, mivoltata e nessuna mi ha seguito. Ho passato 20 minuti bellissimi e ho preso la bandiera, non vedevo l’ora“. Queste le parole di Antonella, premiata nella categoria ‘Donna dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards grazie all’oro nella 20 km difemminile a. SportFace.

il responsabile del settore marcia delle Fiamme Gialle e allenatore di Massimo Stano e Antonella Palmisano, i due marciatori medaglie d'oro