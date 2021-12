Marche Covid | i nuovi contagi oggi sono 518 Ecco dove il virus corre di più nelle province Ricoveri in terapia intensiva | siamo la quarta

Advertising

albertopremici : Covid Marche, rischio concreto di zona gialla. Piceno: solo due comuni senza casi - viveremarche : Senigallia: Covid-19: Senigallia è la seconda città con più casi delle Marche. L'1,12% dei senigalliesi è positivo… - AieieBrazov3 : @Massi_Nardelli @valy_s Gli ospedali nelle Marche dono occupate al 10% dai casi covid, e come ti facevo notare al 50 % occupate da vaccinati - nickpan21 : @rosadineve Nelle Marche risultano 124 ricoveri nei reparti COVID (35 in TI). Mi pare che il COVID sia usato come… - Massi_Nardelli : @AieieBrazov3 @valy_s Io non ho preso il Covid. Sono vaccinato con 3 dosi. Posso dire che gli ospedali nella mia Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche Covid

Per quanto riguarda l'area non critica i posti lettodisponibili sono 7.945 e la soglia del ... In bilico ci sono le(14% e 13%). Certo, invece, il passaggio in zona gialla del Veneto (come ...ANCONA - Sono 518 i nuovi positivi alnelleoggi, 14 dicembre 2021. I tamponi saminati nel percorso diagnostico/screening sono stati 4.421. La percentuale di positività è dell'11,7%. Picco del tasso di incidenza cumulativa su ...La Situazione. CONTAGI ancora in aumento, rischio ZONA GIALLA per alcune RegioniPeggiora la situazione COVID in merito sia alle terapie intensive, sia ai reparti ordinari. Dunque, alla luce di questi ...Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che per la settimana di Natale non ci saranno passaggi di colore e tutto il territorio regionale resterà in zona bianca.