Manovra contro lo Stato sociale. Sciopero generale inevitabile. Parla il sociologo del lavoro, Domenico De Masi: “Una Finanziaria neoliberista che penalizza i lavoratori” (Di martedì 14 dicembre 2021) I sindacati scioperano perché giudicano la Manovra iniqua? Fanno bene. Cosa potevano aspettarsi dal neoliberista Mario Draghi? Che andasse contro i suoi principi? Domenico De Masi, tra i sociologi del lavoro più accreditati in Italia e professore emerito alla Sapienza, non ha dubbi: scioperare è sacrosanto. Per il 16 dicembre Cgil e Uil hanno proclamato una giornata di mobilitazione generale. “Hanno ragione. I sindacati fanno sempre bene a scioperare. Anzi in Italia scioperano poco rispetto a quanto avviene negli altri Paesi Ue, per esempio in Francia. Da noi sono poco combattivi e quindi risultano spesso perdenti”. Hanno bocciato la Manovra nel merito e nel metodo. “È una legge di Bilancio che presenta un’impostazione tutta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) I sindacati scioperano perché giudicano lainiqua? Fanno bene. Cosa potevano aspettarsi dalMario Draghi? Che andassei suoi principi?De, tra i sociologi delpiù accreditati in Italia e professore emerito alla Sapienza, non ha dubbi: scioperare è sacrosanto. Per il 16 dicembre Cgil e Uil hanno proclamato una giornata di mobilitazione. “Hanno ragione. I sindacati fanno sempre bene a scioperare. Anzi in Italia scioperano poco rispetto a quanto avviene negli altri Paesi Ue, per esempio in Francia. Da noi sono poco combattivi e quindi risultano spesso perdenti”. Hanno bocciato lanel merito e nel metodo. “È una legge di Bilancio che presenta un’impostazione tutta ...

