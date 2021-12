Manovra, Ciriani (FdI) annuncia ostruzionismo: «Draghi ci risponda o passerà il Natale al Senato» (Di martedì 14 dicembre 2021) Fratelli d’Italia punta i piedi sulla Manovra al Senato in segno di protesta contro il governo ed è pronto a trasformare l’opposizione in ostruzionismo. «Iscriveremo a parlare tutti i nostri Senatori in Commissione, finché non otterremo dal governo risposte sui nostri emendamenti». Così il capogruppo FdI, Luca Ciriani. «Il provvedimento – ha sottolineato – non è mai arrivato così tardi in aula». L’obiettivo, come sempre, è quello di strozzare il dibattito sulla Manovra in nome dell’esiguità del tempo e tappare così la bocca all’opposizione che in questo caso è rappresentata solo dalla destra. «Governo sordo alle nostre proposte» «Ci si chiede di chiudere gli occhi e di votare tutto in fretta – denuncia il presidente dei Senatori meloniani -. Ma non staremo zitti, non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Fratelli d’Italia punta i piedi sullaalin segno di protesta contro il governo ed è pronto a trasformare l’opposizione in. «Iscriveremo a parlare tutti i nostriri in Commissione, finché non otterremo dal governo risposte sui nostri emendamenti». Così il capogruppo FdI, Luca. «Il provvedimento – ha sottolineato – non è mai arrivato così tardi in aula». L’obiettivo, come sempre, è quello di strozzare il dibattito sullain nome dell’esiguità del tempo e tappare così la bocca all’opposizione che in questo caso è rappresentata solo dalla destra. «Governo sordo alle nostre proposte» «Ci si chiede di chiudere gli occhi e di votare tutto in fretta – denuncia il presidente deiri meloniani -. Ma non staremo zitti, non ...

