(Di martedì 14 dicembre 2021) "Eranoche non c'erano così tanti fondi per l', sono soddisfatto". Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco, risponde ad una domanda dell'ANSA sulle risorse ...

Advertising

fisco24_info : Manovra: Centinaio, da anni non c'era tanto per agricoltura: Sottosegretario al convegno Jti sulla filiera del taba… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Centinaio

ANSA Nuova Europa

Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco, risponde ad una domanda dell'... Non ci riusciremo ad aiutare tutti, però l'abbinamentoeconomica, Pnrr ed il lavoro che ...Ma il suo assist è completamente fuori misura 23'pt -confusa e spezzettata, con tanti ...momento di ritardo prima dell'ingresso in campo Presenti sugli spalti anche poco meno di un...(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Erano anni che non c'erano così tanti fondi per l'agricoltura, sono soddisfatto". Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, risponde ad una domanda ...Sul gas sembra definitivo l’accordo su un taglio lineare per tutti, cittadini e imprese, con l’Iva al 5%. Ma altre questioni restano ancora aperte. Ma Forza Italia ribadisce che il rinvio delle cartel ...