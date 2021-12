Manila Nazzaro si ritira dal Grande Fratello Vip e spiega perché (Di martedì 14 dicembre 2021) Manila Nazzaro lascerà il Grande Fratello Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha messo davanti la decisione ‘restare o uscire’ otto vipponi, fra cui Francesca Cipriani, Carmen Russo, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. Tutti hanno accettato di continuare, tranne Francesca Cipriani che ha lasciato per motivi di salute. “Non rimango perché purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andare a fare dei controlli. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di ... Leggi su biccy (Di martedì 14 dicembre 2021)lascerà ilVip. Ieri sera Alfonso Signorini ha messo davanti la decisione ‘restare o uscire’ otto vipponi, fra cui Francesca Cipriani, Carmen Russo, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. Tutti hanno accettato di continuare, tranne Francesca Cipriani che ha lasciato per motivi di salute. “Non rimangopurtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andare a fare dei controlli. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di ...

