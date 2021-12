Mangia al giapponese e Luca muore a 15 anni “Si è sentito subito male” Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Una morte per ora inspiegabile quella diPiscopo, di 15. Il giovane è morto dopo essere andato are in un ristorantedi cui è titolare uno degli indagati.poco dopo la cena si èe di lì a qualche giorno è deceduto, per cause (sembra) relative alla cena stessa. Ora naturalmente saranno i risultati dell’autopsia a fare luce sulle cause della morte di un ragazzo napoletano. Nel frattempo sta indagando la Procura di Napoli che contesta a un ristoratore di nazionalità cinese e a un medico di base il reato di omicidio colposo. Lo rendono noto fonti di stampa. Da quel poco che si sa, il medico, che ha 61, aveva prescritto al ragazzo una terapia domiciliare. Maè ...