Mandava al Napoli: “Ci sono importanti aggiornamenti, il Lille cede” (Di martedì 14 dicembre 2021) Reinildo Mandava al Napoli a gennaio, arrivano ulteriori conferme sulla notizia del trasferimento del giocatore del Lille in azzurro. Secondo quanto scrive Emanuele Cammaroto, il Napoli sta provando a prendere l’esterno sinistro. L’esperto di calciomercato, nel suo editoriale per Napolimagazine ha sottolineato come la trattativa stia andando avanti anche in questi giorni. Solo qualche giorno fa la redazione di Napolipiu ha rivelato un’accelerata sulla trattativa Napoli-Mandava. Una conferma arriva anche dall’esperto di calciomercato che scrive: “Arrivano importanti aggiornamenti di mercato per il Napoli in vista di gennaio. Nelle scorse ore, dopo Napoli-Empoli, nuovi contatti tra il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 dicembre 2021) Reinildoala gennaio, arrivano ulteriori conferme sulla notizia del trasferimento del giocatore delin azzurro. Secondo quanto scrive Emanuele Cammaroto, ilsta provando a prendere l’esterno sinistro. L’esperto di calciomercato, nel suo editoriale permagazine ha sottolineato come la trattativa stia andando avanti anche in questi giorni. Solo qualche giorno fa la redazione dipiu ha rivelato un’accelerata sulla trattativa. Una conferma arriva anche dall’esperto di calciomercato che scrive: “Arrivanodi mercato per ilin vista di gennaio. Nelle scorse ore, dopo-Empoli, nuovi contatti tra il ...

