Manchester United, rinviata la partita col Brentford per focolaio Covid: il comunicato (Di martedì 14 dicembre 2021) La partita tra Manchester United e Brentford è stata rinviata a causa di un focolaio Covid all’interno del gruppo dei Red Devils Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester United ha annunciato che il match in programma oggi contro il Brentford è stato rinviato a causa del focolaio Covid che si è verificato all’interno del gruppo squadra dei Red Devils. IL comunicato – «A seguito della conferma della PCR e dei test LFT Covid-19 positivi tra lo staff e i giocatori della prima squadra, l’epidemia richiede una sorveglianza continua. È stata presa la decisione di chiudere le operazioni della prima squadra al Carrington Training ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Latraè stataa causa di unall’interno del gruppo dei Red Devils Attraverso unufficiale, ilha annunciato che il match in programma oggi contro ilè stato rinviato a causa delche si è verificato all’interno del gruppo squadra dei Red Devils. IL– «A seguito della conferma della PCR e dei test LFT-19 positivi tra lo staff e i giocatori della prima squadra, l’epidemia richiede una sorveglianza continua. È stata presa la decisione di chiudere le operazioni della prima squadra al Carrington Training ...

