Manchester United | problemi respiratori per Lindelof | sintomi non legati al Covid-19

(Di martedì 14 dicembre 2021) Victorha manifestatodurante Norwich-, ultimo match di Premier League con i Red Devils protagonisti. Il difensore svedese però, come comunicato dalla società, dopo essersi sottoposto ad alcuni esami precauzionali, è risultato esente dal Coronavirus;quindi negativo al virus pandemico ed esclusa quindi ogni correlazione con il-19. Loha inoltre divulgato notizie in merito alle buone condizioni del centrale difensivo, ripresosi dopo inegativi manifestati in campo. “Tutto porta a ritenere che il suo caso non sia collegato al focolaioall’interno del club“. Così dunque ilper quanto ...

Victor Lindelof ha manifestato problemi respiratori durante Norwich-Manchester United, ultimo match di Premier League con i Red Devils protagonisti. Il difensore svedese però, come comunicato dalla società, dopo essersi sottoposto ad alcuni esami precauzionali, è risultato esente dal Coronavirus; quindi negativo al virus pandemico ed esclusa quindi ogni correlazione con il COVID-19. Lo United ha inoltre divulgato notizie in merito alle buone condizioni del centrale difensivo, ripresosi dopo i sintomi negativi manifestati in campo. "Tutto porta a ritenere che il suo caso non sia collegato al focolaio all'interno del club".