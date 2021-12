Manchester United | l’attaccante ai saluti | tante squadre su di lui!

(Di martedì 14 dicembre 2021) Un attaccante dellascierà il club molto probabilmente già a gennaio. Si tratta di Anthony Martial. Per lui ci sarebbero diverseinteressate. Su tutte l’Atletico Madrid sembra essere in forte pressing sul calciatore. A riferire la notizia è Eurosport. Martial,, Atletico MadridL’intenzione dei madrileni è quella di acquistare il calciatore già nella sessione invernale di calciomercato. Lo staff spagnolo pensa di inserire una contropartita tecnica per agevolare e semplificare la trattativa con gli inglesi anche in termini economici.

Advertising

goal : PSG v MANCHESTER UNITED. LIONEL MESSI v CRISTIANO RONALDO. The #UCLdraw didn't disappoint ?? - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHIUSO IL CENTRO SPORTIVO DEL MANCHESTER UNITED Positivi al Covid alcuni giocatori e membri dello… - mundodeportivo : ?? PSG - MANCHESTER UNITED ?? MESSI vs CRISTIANO RONALDO #UCL #UCLdraw - infoitsport : Focolaio Covid nel Manchester United: rinviata la partita di Premier contro il Brentford - kravotz : @alei1004 Manchester united 1999. Adesso neanche il venezia spaventiamo Ah, erano una squadretta così.… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

CENTROCAMPISTI - Sergio Busquets (Spagna/Barcellona), Kevin De Bruyne (Belgio/City), Bruno Fernandes (Portogallo/); Frenkie de Jong (Olanda/Barcellona), Jorginho (Italia/...... ora è ilad essere travolto dal Covid - 19 con numerose positività accertate nel gruppo squadra che hanno costretto la FA a rinviare la sfida contro il Brentford, in programa ...Le parole in conferenza stampa di Steven Gerrard, allenatore dell'Aston Villa L'incubo Covid, seppur in maniera ridotta rispetto a dodici mesi fa, sta incombendo anche nel mondo del calcio internazion ...Roma, 14 dic. - La Fifa e la Fifpro (l'Assocalciatori mondiale) hanno annunciato la rosa dei 23 calciatori candidati al Top 11 Fifa The Best che sarà annunciato ...