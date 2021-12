Manchester United, chiuso centro sportivo per casi Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Manchester United ha chiuso il suo centro sportivo a Carrington per almeno 24 ore a causa della positività al Covid di alcuni giocatori e membri dello staff, “per ridurre al minimo il rischio di ulteriori contagi”. Le persone risultate positive si sono messe in isolamento come da protocollo. Il club comunica, inoltre, di aver annullato tutti gli allenamenti della prima squadra e di essere in trattativa con la Premier League per capire se la partita infrasettimanale con il Brentford, in programma domani sera, verrà disputata o meno. “Il viaggio della squadra e dello staff a Londra sarà rinviato in attesa dell’esito della discussione”, si legge nella nota. Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilhail suoa Carrington per almeno 24 ore a causa della positività aldi alcuni giocatori e membri dello staff, “per ridurre al minimo il rischio di ulteriori contagi”. Le persone risultate positive si sono messe in isolamento come da protocollo. Il club comunica, inoltre, di aver annullato tutti gli allenamenti della prima squadra e di essere in trattativa con la Premier League per capire se la partita infrasettimanale con il Brentford, in programma domani sera, verrà disputata o meno. “Il viaggio della squadra e dello staff a Londra sarà rinviato in attesa dell’esito della discussione”, si legge nella nota.

