Malta legalizza la cannabis per uso personale | è il primo paese europeo

Advertising

Piu_Europa : Malta ha approvato la legge che legalizza la cannabis. “Il Lussemburgo ha legalizzato l’autocoltivazione, Malta le… - Radicali : ???????? Malta ha approvato la legge che legalizza la coltivazione e l’uso di #cannabis a scopo ricreativo. Si tratta d… - massu63 : RT @Piu_Europa: Malta ha approvato la legge che legalizza la cannabis. “Il Lussemburgo ha legalizzato l’autocoltivazione, Malta legalizza… - nemboc : RT @CdT_Online: Malta legalizza la cannabis a scopo ricreativo - andy_reds : RT @laregione: Malta legalizza la cannabis per i maggiorenni -

Ultime Notizie dalla rete : Malta legalizza

ha superato il Lussemburgo, che aveva l'iter parlamentare più avanzato d'Europa per arrivare alla legalizzazione . In Italia sono state raccolte 630.000 firme a sostegno di un referendum per la ...Della Vedova, 'Ora in Italia il referendum' 'Dopo il Lussemburgo anchesulla via della legalizzazione della cannabis . Arriverà presto anche la Germania. In piccoli e grandi paesi europei si ...Il Parlamento ha approvato la legge sulla marijuana. Vietato l'uso in pubblico e in presenza di minori. Multa per chi infrange le regole ...L’uso ricreativo sarà permesso alle persone maggiorenni. La riforma è stata approvata dal Parlamento con 36 voti a favore e 27 contrari ...