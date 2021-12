L'unica cosa certa della Manovra è che slitta ancora (Di martedì 14 dicembre 2021) Continuano le discussioni intorno alla legge di Bilancio tanto che la sua approvazione continua ad essere spostata in avanti. Diventa infatti sempre più probabile l’ipotesi di un via libera alla Manovra dopo Natale. Nella riunione di ieri mattina tra governo e maggioranza sono dunque continuare le tensioni sia sulle proposte da segnalare che sul settore dell’automotive, sulle cartelle fiscali e sul tema rincaro bollette elettriche e gas. Dopo la riunione, e i tanti temi caldi ancora sul tavolo, è quindi emerso come il calendario stabilito per arrivare all’approvazione della Manovra subirà uno slittamento in avanti (le previsioni vedevano l’arrivo del testo il 19 al Senato e il 21 alla Camera). Il pacchetto di emendamenti è infatti atteso per metà settimana e le modifiche si concentrano su: scuola, ... Leggi su panorama (Di martedì 14 dicembre 2021) Continuano le discussioni intorno alla legge di Bilancio tanto che la sua approvazione continua ad essere spostata in avanti. Diventa infatti sempre più probabile l’ipotesi di un via libera alladopo Natale. Nella riunione di ieri mattina tra governo e maggioranza sono dunque continuare le tensioni sia sulle proposte da segnalare che sul settore dell’automotive, sulle cartelle fiscali e sul tema rincaro bollette elettriche e gas. Dopo la riunione, e i tanti temi caldisul tavolo, è quindi emerso come il calendario stabilito per arrivare all’approvazionesubirà unomento in avanti (le previsioni vedevano l’arrivo del testo il 19 al Senato e il 21 alla Camera). Il pacchetto di emendamenti è infatti atteso per metà settimana e le modifiche si concentrano su: scuola, ...

