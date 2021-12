Luminarie al Vomero, Perrotta (Centro commerciale naturale): Bene Fiola su ripristino allure natalizio (Di martedì 14 dicembre 2021) “Apprendiamo con piacere che il Presidente della Camera di Commercio di Napoli si è impegnato per il montaggio gratis delle Luminarie natalizie – dice Enzo Perrotta, Presidente del Centro commerciale naturale Vomero Arenella -, sfidando il Comune di Napoli a portare a termine l’operazione entro 48 ore. La nostra Associazione è stata rassicurata su questa possibilità dall’Assessore Santagada, che è giunto sul posto a verificare”. “Se verranno rispettate le 48 ore per completare gli interventi di potatura – aggiunge -, come condizione posta dal Presidente dell’Ente camerale Ciro Fiola, in una notte potranno essere rimontate le Luminarie natalizie in via Scarlatti e la notte successiva in via Luca Giordano, ripristinando l’allure ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 dicembre 2021) “Apprendiamo con piacere che il Presidente della Camera di Commercio di Napoli si è impegnato per il montaggio gratis dellenatalizie – dice Enzo, Presidente delArenella -, sfidando il Comune di Napoli a portare a termine l’operazione entro 48 ore. La nostra Associazione è stata rassicurata su questa possibilità dall’Assessore Santagada, che è giunto sul posto a verificare”. “Se verranno rispettate le 48 ore per completare gli interventi di potatura – aggiunge -, come condizione posta dal Presidente dell’Ente camerale Ciro, in una notte potranno essere rimontate lenatalizie in via Scarlatti e la notte successiva in via Luca Giordano, ripristinando l’...

