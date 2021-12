L'”Ultima coppia del mondo” è sempre la più bella: Capretti e la sua squadra sempre vincenti a teatro (Di martedì 14 dicembre 2021) Comico romano ormai da anni presente e apprezzato nei teatri e nei locali della Capitale, Marco Capretti ci ha regalato un’ altra prova della sua verve comica schietta, diretta, garbata con cui negli anni ha costruito un rapporto speciale con gli spettatori. Assistere al nuovo spettacolo, L’Ultima coppia del mondo, al teatro Roma di via Umbertide, ha avuto il sapore di un rito. Un rituale a cui mancavamo da un anno a causa della pandemia e della chiusura delle attività teatrali. Avevamo lasciato Capretti con “Mistero comico” sempre al Tetro Roma, e rivederlo in scena è stato un piacere, come riallacciare un filo conduttore rimasto in sospeso. “L’Ultima coppia del mondo”, Capretti e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Comico romano ormai da anni presente e apprezzato nei teatri e nei locali della Capitale, Marcoci ha regalato un’ altra prova della sua verve comica schietta, diretta, garbata con cui negli anni ha costruito un rapporto speciale con gli spettatori. Assistere al nuovo spettacolo, L’del, alRoma di via Umbertide, ha avuto il sapore di un rito. Un rituale a cui mancavamo da un anno a causa della pandemia e della chiusura delle attività teatrali. Avevamo lasciatocon “Mistero comico”al Tetro Roma, e rivederlo in scena è stato un piacere, come riallacciare un filo conduttore rimasto in sospeso. “L’del”,e ...

