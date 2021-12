Lucia Goracci sequestrata da una senatrice no-Vax, il racconto dell’inviata Rai: “Il marito di lei mi ha preso a pugni” (Di martedì 14 dicembre 2021) Lucia Goracci e la sua troupe sono stati aggrediti fisicamente e liberati dopo otto ore solo grazie ad un intervento diplomatico. La vicenda è accaduta in, a Bucarest, durante un’intervista nello studio legale della parlamentare di estrema destra Diana Iovanovici Sosoaca, nota per le sue posizioni negazioniste rispetto al Covid-19. LEGGI ANCHE: Ravanusa, il bilancio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 dicembre 2021)e la sua troupe sono stati aggrediti fisicamente e liberati dopo otto ore solo grazie ad un intervento diplomatico. La vicenda è accaduta in, a Bucarest, durante un’intervista nello studio legale della parlamentare di estrema destra Diana Iovanovici Sosoaca, nota per le sue posizioni negazioniste rispetto al Covid-19. LEGGI ANCHE: Ravanusa, il bilancio L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lapoelkann_ : Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre facev… - Tg1Rai : In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'… - sebmes : Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da… - esmeraldarizzi : RT @Tg1Rai: In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Luci… - GigliolaZomer : RT @sebmes: Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da una senatric… -