Luca Piscopo morto dopo aver mangiato sushi al ristorante | indaga la procura di Napoli

(Di martedì 14 dicembre 2021), 15 anni, studente modello al liceo Pansini, tifoso del, il 23 novembre scorso va a pranzo con alcune amiche in undial Vomero. Poi, però, si sente male. Nelle ore successive avverte diversi malesseri, tutti sintomi di un’intossicazione (che sembrerebbe essere determinata dal batterio della salmonella): vomito, diarrea e febbre alta. Muore il 2 dicembre. Ladi, adesso, vuole vederci chiaro e per questo motivo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Tra l’altro, come sostiene la legale dei genitori del ragazzo, Marianna Borrelli, «godeva di ottime condizioni di salute, era uno sportivo, un salutista». Al momento risultano iscritti nel registro degliti, per omicidio ...

Aperta un'inchiesta a Napoli sulla morte di, 15 anni, deceduto in circostanze ancora da chiarire. L'adolescente si è sentito male dopo aver mangiato sushi in un ristorante del quartiere Vomero, con formula all you can eat, il 23 ...Dolore e sconcerto per la morte improvvisa di un minorenne che era andato con tre amiche a mangiare sushi in un ristorante giapponese del Vomero. Il ragazzo,,, dopo poche ore dopo si era sentito male, con febbre alta, diarrea e vomito. La tragedia Nove giorni più tardi, il cuore di una 15enne, brillante studente liceale di Soccavo, ha smesso ...Saranno i risultati dell'autopsia a fare luce sulle cause della morte sulla quale sta indagando la Procura di Napoli che contesta a un ristoratore di nazionalità cinese e a un medico di base il reato ...Dopo aver consumato del sushi in un ristorante giapponese, un 15enne di Napoli ha accusato sintomi di intossicazione, 9 giorni dopo è morto. Eseguita l'autopsia e indagati medico di base e ristoratore ...