Luca Bizzarri con il braccialetto per Giulio Regeni a Dimartedì dopo la scarcerazione di Patrick Zaki | VIDEO (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella prima puntata di Dimartedì dopo la scarcerazione di Patrick Zaki, Luca Bizzarri – comparso per il solito discorso satirico introduttivo insieme a Paolo Kessisoglu – ha sfoggiato al polso il braccialetto giallo con scritto “Verità per Giulio Regeni”. L’attore non l’aveva indossato nelle settimane precedenti, il che ha fatto pensare a un omaggio a Zaki nonché un monito affinché non si spengano i riflettori sulla vicenda che ha visto morire dopo atroci torture il ricercatore italiano al Cairo. Il dettaglio non è passato inosservato ai più attenti, tra i quali la pagina Twitter “Verità per Giulio”, nata con lo scopo di aggregare le persone intorno alla figura di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella prima puntata diladi– comparso per il solito discorso satirico introduttivo insieme a Paolo Kessisoglu – ha sfoggiato al polso ilgiallo con scritto “Verità per”. L’attore non l’aveva indossato nelle settimane precedenti, il che ha fatto pensare a un omaggio anonché un monito affinché non si spengano i riflettori sulla vicenda che ha visto morireatroci torture il ricercatore italiano al Cairo. Il dettaglio non è passato inosservato ai più attenti, tra i quali la pagina Twitter “Verità per”, nata con lo scopo di aggregare le persone intorno alla figura di ...

