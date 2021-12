Love is in the air, anticipazioni oggi 14 dicembre: lo stratagemma di Serkan (Di martedì 14 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi martedì 14 dicembre, secondo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul che è arrivata alla seconda stagione? Dopo la dolorosa confessione a Burak della sua storia con Serkan, Eda comincia un lungo confronto a distanza con il Bolat. L’architetto ha un piano per poterla vedere di persona. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi martedì 14 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le anticipazioni di questa puntata della seconda ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 14 dicembre 2021)is in the Air,martedì 14, secondo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul che è arrivata alla seconda stagione? Dopo la dolorosa confessione a Burak della sua storia con, Eda comincia un lungo confronto a distanza con il Bolat. L’architetto ha un piano per poterla vedere di persona.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràmartedì 14ai due protagonisti della romantica soap? Ledi questa puntata della seconda ...

Advertising

incanthes : sento la sigla di love is in the air ok è mia madre che guarda la puntata di ieri lmao - SayaEchelon95 : Sia chiaro, I love them all, they are brilliant. But. Il fatto che non ci sia Jodie Comer per The Last Duel però di… - Antonio60547166 : @elonmusk congratulazioni a Elon che sta cercando di salvare il nostro pianeta, dimostran… - simoghitta : @CatDoctor_ Ieri sera ho riguardato la puntata subbata... Che dire 'love is in the air'... Zehra è in stato di tota… - yktvick : in questa settima sarò più morta del solito, sono piena di verifiche, all the love -