Love is in the Air, anticipazioni oggi 14 dicembre: guerra a distanza tra Eda e Serkan (Di martedì 14 dicembre 2021) anticipazioni della puntata martedì 14 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda nel 154esimo episodio italiano della seconda stagione della soap? Eda e Serkan hanno un burrascoso confronto a distanza a colpi di progetti da firmare. Fino a quando il Bolat Leggi su solodonna (Di martedì 14 dicembre 2021)della puntata martedì 14diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràed Eda nel 154esimo episodio italiano della seconda stagione della soap? Eda ehanno un burrascoso confronto aa colpi di progetti da firmare. Fino a quando il Bolat

Advertising

na6papasakal : RT @manexvicda: ? ‘ 7 months of love. ? it's only the beginning, but it's the best love story, Ti amo e potrei mostrartelo ogni… - findomWoR : RT @goddess_cele: Quest'anno per Natale mi sono fatta un mega regalo, ovviamente pagato con i vostri soldi. Mi amo così tanto, merito tutti… - silvianap_cw : La Milka che ha usato 'You've got the love' di Florence per lo spot (BELLISSIMO BTW ?) di Natale I STAN 1 CHOCOLATE… - DEANGELISPROMO : RT @manexvicda: ? ‘ 7 months of love. ? it's only the beginning, but it's the best love story, Ti amo e potrei mostrartelo ogni… - manexvicda : ? ‘ 7 months of love. ? it's only the beginning, but it's the best love story, Ti amo e potrei mostrart… -