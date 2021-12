Love is in the air, anticipazioni 15 dicembre: Engin e Piril superano la crisi (Di martedì 14 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata mercoledì 15 dicembre. Engin e Piril superano la crisi che metteva la famiglia a rischio. Momento romantico per Engin e PirilLa storia di Love is in the air in queste prime puntate della seconda stagione si sta concentrando soprattutto sull’incontro dopo cinque anni di Eda e Serkan. I due si sono lasciati poco dopo la guarigione di Serkan, quando il Bolat ha deciso di dedicarsi unicamente al lavoro e di mettere da parte la sua fidanzata. Il matrimonio veniva continuamente rimandato, in più l’architetto diceva di non volere figli. Una decisione definitiva su cui non voleva più tornare. Non lo sa, ma una figlia è nata dalla sua relazione con Eda. È Kiraz, la bambina che ... Leggi su vesuvius (Di martedì 14 dicembre 2021)is in the Air prossima puntata mercoledì 15lache metteva la famiglia a rischio. Momento romantico perLa storia diis in the air in queste prime puntate della seconda stagione si sta concentrando soprattutto sull’incontro dopo cinque anni di Eda e Serkan. I due si sono lasciati poco dopo la guarigione di Serkan, quando il Bolat ha deciso di dedicarsi unicamente al lavoro e di mettere da parte la sua fidanzata. Il matrimonio veniva continuamente rimandato, in più l’architetto diceva di non volere figli. Una decisione definitiva su cui non voleva più tornare. Non lo sa, ma una figlia è nata dalla sua relazione con Eda. È Kiraz, la bambina che ...

