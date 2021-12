L' Onu ha certificato un nuovo record spaventoso nell' Artide | raggiunti 38 gradi in Siberia

Advertising

Tag43_ita : L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha certificato oggi una nuova temperatura massima nella zona, conferm… - cjmimun : L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) dell'Onu ha certificato oggi una nuova temperatura massima nell'Artid… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu certificato

La crisi climatica è, ormai, ogni giorno sempre più accentuata: l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'hauna nuova temperatura massima raggiunta in Artide. Si tratta dei 38 gradi Celsius registrati l'anno passato in Siberia. 'Questo nuovo record dell'Artide rappresenta un campanello d'...Un nuovo segnale di segnale di allarme sul cambiamento climatico arriva dall' Artide . Lo hal' Organizzazione Meteorologica Mondiale ( WMO ) dell', che ha confermato la nuova temperatura massima raggiunta nell'area, un record di 38 gradi Celsius riscontrato 20 giugno dell'...La temperatura è stata registrata l’anno scorso in Siberia, dove il termometro è rimasto 10 gradi Celsius sopra la norma per gran parte dell’estate scorsa ...L'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'Onu ha certificato una nuova temperatura massima raggiunta in Artide. Si tratta dei 38 gradi Celsius registrati l'anno scorso in Siberia. "Questo nuovo rec ...