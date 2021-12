L' omicidio di Jenny Cantarero era stato premeditato

(Di martedì 14 dicembre 2021) Aveva agito con premeditazione Sebastiano Spampinato, il presunto killer di Giovanna, la 27enne uccisa venerdì scorso a colpi di pistola. Lo chiarisce una nota della Procura di Catania che, in merito a Spampinato, trovato morto in...

L'uomo era l'unico indagato per l'di Giovanna' Cantarero, 27 anni, uccisa venerdì scorso davanti agli occhi di una collega a colpi di arma da fuoco a Lineri, frazione di Misterbianco ...", l'ultima parola sentita pronunciare prima di morire: il tuo nome. Questo è quello che è ... L'ha colpito la comunità della cittadina alle porte di Catania, dove è ancora vivo il ricordo ...Ricorderete tutti il dramma della ragazza freddata a colpi di pistola. Era la tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. La vittima si trovava con un ...Aveva avuto una ‘relazione burrascosa’ con la ragazza ed era l’unico indagato per l’omicidio. Il giovane si è sparato alla tempia. Il pomeriggio del giorno dopo l’uomo fu trovato dai carabinieri impic ...