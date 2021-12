Lombardia, Trenord in sciopero fino a domani 15 dicembre: le fasce dei treni garantiti (Di martedì 14 dicembre 2021) I dettagli e le indicazioni relative allo sciopero sono comunicati ai clienti sul sito Trenord.it e su App Trenord, anche con notifiche push'. Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) I dettagli e le indicazioni relative allosono comunicati ai clienti sul sito.it e su App, anche con notifiche push'.

Advertising

verbanonews : New post: Sciopero Trenord di prima mattina, cancellazioni e disagi - BoffiStefano : Riparte la stagione sciistica anche in Lombardia e si torna sulle piste! ???? Anche quest'anno con i #trenidellaneve… - rep_milano : Sciopero oggi martedì 14 dicembre sui treni Trenord in Lombardia: 'Usate solo corse garantite' - Alessan68453839 : Riparte la stagione sciistica anche in Lombardia e si torna sulle piste! ???? Anche quest'anno con i #trenidellaneve… - dariobalotta : Soltanto in Lombardia ci sono stati più scioperi dei trasporti che in tutta Italia -