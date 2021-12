Lo Stato di emergenza sarà prorogato per tre mesi (Di martedì 14 dicembre 2021) ? In attesa dell’ok del governo, Fico: “Concordo sulla proroga dello Stato d’emergenza” Lo Stato di emergenza ci sarà ancora per tre mesi. Mario Draghi è pronto a portare in Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio alle 17 la proposta di una proroga fino al 31 di marzo. È una scelta maturata guardando i dati, ma anche registrando le posizioni di partiti come Pd e M5s, che si sono schierati da subito per il proseguimento delle misure straordinarie, ma anche il sostanziale via libera della Lega attraverso le parole concilianti di Matteo Salvini. “Credo sia maturo il tempo” per annunciare la proroga, pronostica Enrico Letta, confermando la posizione del Pd che per primo, già alla fine della scorsa settimana, si era detto pronto a sostenerla. Proprio grazie alle misure adottate in ... Leggi su zon (Di martedì 14 dicembre 2021) ? In attesa dell’ok del governo, Fico: “Concordo sulla proroga dellod’” Lodiciancora per tre. Mario Draghi è pronto a portare in Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio alle 17 la proposta di una proroga fino al 31 di marzo. È una scelta maturata guardando i dati, ma anche registrando le posizioni di partiti come Pd e M5s, che si sono schierati da subito per il proseguimento delle misure straordinarie, ma anche il sostanziale via libera della Lega attraverso le parole concilianti di Matteo Salvini. “Credo sia maturo il tempo” per annunciare la proroga, pronostica Enrico Letta, confermando la posizione del Pd che per primo, già alla fine della scorsa settimana, si era detto pronto a sostenerla. Proprio grazie alle misure adottate in ...

