Lo Spartak Mosca cambia allenatore | la società ha scelto un italiano!

(Di martedì 14 dicembre 2021) Si chiama Paolo Vanoli il nuovodello. I mister italiani sono molto apprezzati in terra sovietica, i casi più lampanti sono quelli di Luciano Spalletti o Roberto Mancini. Il nuovo tecnico del club russo, negli anni scorsi, era stato il secondo di Antonio Conte, prima al Chelsea e poi all’Inter. A riportare la notizia è anche Nicolò Schira attraverso un tweet: Paolo #Vanoli is new coach of #Moskva. Scheduled the signing and the official annoucement in the next hours. No surprise here since the last November 16! #transfers https://t.co/9fTyMbzHRf— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 14, 2021 TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Clamoroso Arsenal: da bandiera a sperato in casa, tutti i dettagli!