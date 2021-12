Lo spaccio di droga “ammortizzatore sociale per Cosa Nostra”, indagine dei carabinieri a Palermo: otto arresti (Di martedì 14 dicembre 2021) Lo spaccio di droga considerato da Cosa Nostra come “un vero e proprio ammortizzatore sociale da ‘concedere’ alle fasce sociali delle aree cittadine più critiche, in una chiara ottica di marketing criminale volto al proselitismo mafioso“. È l’analisi dei carabinieri di Palermo con un blitz antimafia, coordinato dalla Dda, hanno colpito il mandamento di Pagliarelli. otto i provvedimenti di custodia cautelare in carcere eseguiti dai militari, insieme al sequestro di una villa. Per tutti gli indagati l’accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, tutte aggravate dal metodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Lodiconsiderato dacome “un vero e proprioda ‘concedere’ alle fasce sociali delle aree cittadine più critiche, in una chiara ottica di marketing criminale volto al proselitismo mafioso“. È l’analisi deidicon un blitz antimafia, coordinato dalla Dda, hanno colpito il mandamento di Pagliarelli.i provvedimenti di custodia cautelare in carcere eseguiti dai militari, insieme al sequestro di una villa. Per tutti gli indagati l’accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione edi sostanze stupefacenti, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, tutte aggravate dal metodo ...

Advertising

CN24_tv : Lo spaccio a Palermo con la coca calabrese, colpo a “Cosa Nostra”: otto arresti - federicotoneloo : RT @ostvest: Per chi si lamenta dello spaccio nei parchetti. Avete ragione, la droga dovrebbe essere venduta all'Esselunga. Un abbraccio. - ancap19 : RT @ostvest: Per chi si lamenta dello spaccio nei parchetti. Avete ragione, la droga dovrebbe essere venduta all'Esselunga. Un abbraccio. - abitudinario : RT @ostvest: Per chi si lamenta dello spaccio nei parchetti. Avete ragione, la droga dovrebbe essere venduta all'Esselunga. Un abbraccio. - Giorno_Lecco : Arrestato per spaccio di droga Deve scontare cinque anni e tre mesi -

Ultime Notizie dalla rete : spaccio droga Estorsione e traffico di droga, 8 arresti fra Sicilia e Calabria Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, ...

La mafia torna a gestire il narcotraffico all'ingrosso, blitz dei carabinieri: otto arresti ... le piazze di spaccio a patto di rifornirsi dai clan che continuano ad avere il monopolio della droga che sbarca a Palermo e in Sicilia. Per i carabinieri del nucleo investigativo del reparto ...

Brumotti torna a Piacenza per lo spaccio di droga in stazione IlPiacenza Serata danzante senza Green pass, intervengono i carabinieri I controlli dei militari dell’Arma hanno portato a scoprire dodici persone senza la certificazione verde REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria, i carabinieri nel week-end appena trascorso, hanno messo i ...

Estorsioni e traffico di droga, otto le misure cautelari Nell'indagine, denominata Brevis II, disposto il sequestro di una lussuosa villa con piscina. Bloccati 70 chili di droga e 20mila euro in contanti. Sotto la lente d'ingrandimento anche i canali per l' ...

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione edi, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, ...... le piazze dia patto di rifornirsi dai clan che continuano ad avere il monopolio dellache sbarca a Palermo e in Sicilia. Per i carabinieri del nucleo investigativo del reparto ...I controlli dei militari dell’Arma hanno portato a scoprire dodici persone senza la certificazione verde REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria, i carabinieri nel week-end appena trascorso, hanno messo i ...Nell'indagine, denominata Brevis II, disposto il sequestro di una lussuosa villa con piscina. Bloccati 70 chili di droga e 20mila euro in contanti. Sotto la lente d'ingrandimento anche i canali per l' ...