Lo psicologo | “Così abbiamo detto a un ragazzo che il padre era in quel sacco”

(dall'inviata Elvira Terranova) – "E' stata dura. E' sempre difficile, ma è il nostro mestiere. Il momento più complicato è stato quando siamo arrivati sul luogo dell'esplosione e avevano appena estratto i primi tre cadaveri e i familiari erano lì. Attoniti, increduli, disperati, gridavano per i dolore. Erano in crisi profonda". A parlare con l'Adnkronos è Giuseppe Infurchia, che coordina l'equipe degli psicologi dell'Asp di Agrigento. Oltre venti professionisti mandati dall'Asp e che si danno il turno per assistere i familiari delle vittime, ma anche gli sfollati. Oltre cento persone rimaste senza casa dopo la deflagrazione avvenuta sabato sera in via Trilussa a Ravanusa. Un altro momento "molto duro e difficile" è stato quando Infurchia ha dovuto dire a un giovane che nel sacco a pochi metri da loro c'era il corpo senza vita del padre.

