"Lo hanno capito anche i nostri figli". Charlene di Monaco, situazione disperata? Le parole del principe Alberto (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora ricoverata in una clinica privata, stando alle indiscrezioni si troverebbe a Zurigo, in Svizzera. Si parla nuovamente dalle principessa Charlene di Monaco e del suo calvario. Il tutto mentre si rincorrono rumors, voci e retroscena, l'ultimo dei quali suggerisce che starebbe lontana dai riflettori poiché sfigurata da un intervento di chirurgia estetica (almeno così sostiene una celebre e piuttosto autorevole blogger spagnola che scrive di faccende reali). Ed in questo contesto si è appena celebrato il (triste) compleanno dei figli di Charlene del principe Alberto, i gemellini Jacques e Gabriella, che hanno fatto sette anni. E per l'occasione, lo stesso Alberto si sbottona un poco in un'intervista concessa all'edizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora ricoverata in una clinica privata, stando alle indiscrezioni si troverebbe a Zurigo, in Svizzera. Si parla nuovamente dallessadie del suo calvario. Il tutto mentre si rincorrono rumors, voci e retroscena, l'ultimo dei quali suggerisce che starebbe lontana dai riflettori poiché sfigurata da un intervento di chirurgia estetica (almeno così sostiene una celebre e piuttosto autorevole blogger spagnola che scrive di faccende reali). Ed in questo contesto si è appena celebrato il (triste) compleanno deididel, i gemellini Jacques e Gabriella, chefatto sette anni. E per l'occasione, lo stessosi sbottona un poco in un'intervista concessa all'edizione ...

Advertising

AlbertoBagnai : A Bruxelles hanno capito chi è sicuro e chi pericoloso per gli altri: - juventusfc : Allegri ?? «Siamo sotto media in fase realizzativa: servono maggiori lucidità e cattiveria. Si segna poco, ci si dov… - Multiva69637708 : @_magnopaolo_ Ma i caxxxni indignati hanno capito che è una provocazione e che non hai fatto nulla di tutto questo?… - piapinuccia50 : RT @francang1950: @Massi_Fantini84 Ma ancora non hanno capito che il vaccino va sempre accompagnato da mascherine e distanziamenti? Ormai… - Paola17455873 : @NFratoianni Sarei curiosa di sapere quanti, in questa tabella, ci hanno capito qualcosa. -