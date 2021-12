"Lo hai capito o no?". La sfuriata di Speranza per i tendoni del Qatar

Advertising

2002MMAD0691 : @MauS0303 @_Carabinieri_ @poliziadistato Ancora non hai capito?!? Ci sono ingaggi che non piacciono nemmeno a noi a… - casino90210 : @ArielLion00 @repubblica Bravo lo hai capito... - wondervhes : @arvthazz NON SO SE HAI CAPITO CHE DEVI CONCENTRARTI SILLA STROFA - moltitudo : @China5ki hai capito il narratore inaffidabile - cittadino_24 : @la_bongia E vab.....hai capito..... -

Ultime Notizie dalla rete : hai capito

il Giornale

Il virgolettato che ci è stato raccontato - quello che Speranza rivolge Polese - è il seguente: "Se non l'quella parte dell'intervento era per te. Lo hao no? Ci devi pensare prima ...... e io amo quando la musica si dà con generosità, alla fine seun dono e non lo condividi per ... gli altri sono stati fondamentali per me, mi hanno fortificata, grazie a loro hoche avevo ...Il ministro Roberto Speranza, criticato per l'installazione dei tendoni del Qatar per la sua Potenza, sbotta in pubblico contro il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata ...