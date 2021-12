LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Eurolega tra l’AX Armani Exchange Milano e il Panathinaikos Atene, valevole per il quindicesimo turno del torneo. Dopo quattro sconfitte consecutive i biancorossi hanno ritrovato il gusto della vittoria nel Principato e ora vogliono confermarsi e riprendere quella corsa che li aveva portati in vetta alla classifica un mese fa. E il Panathinaikos è l’avversario sulla carta migliore per confermarsi, con i greci attualmente fermi a 4 vittorie e 10 sconfitte, mentre Milano ha 9 successi e 5 sconfitte. Al Forum Milano ha un record di 6 vittorie e 1 ko, mentre il ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida ditra l’AX Armani Exchangee ilAtene, valevole per il quindicesimo turno del torneo. Dopo quattro sconfitte consecutive i biancorossi hanno ritrovato il gusto della vittoria nel Principato e ora vogliono confermarsi e riprendere quella corsa che li aveva portati in vetta alla classifica un mese fa. E ilè l’avversario sulla carta migliore per confermarsi, con i greci attualmente fermi a 4 vittorie e 10 sconfitte, mentreha 9 successi e 5 sconfitte. Al Forumha un record di 6 vittorie e 1 ko, mentre il ...

Advertising

infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Brescia 76-62, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini si prendono il derby lombardo proseguendo… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Brescia 62-53, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini cercano la fuga. Ricci trova una tripla p… - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Brescia 73-62, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : LIVE LBA - Ricci guida Milano al successo su Brescia: l'Olimpia resta imbattuta - PianetaBasketIT : LIVE LBA - Ricci guida Milano al successo su Brescia: l'Olimpia resta imbattuta -