LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 45-29, Eurolega basket in DIRETTA: Milano difende tutto e prova a scappare via (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-37 Canestro di Evans e parziale di 8-0 per il Pana e timeout per Messina 45-34 Tripla di Perry e greci che provano a tornare sotto 45-31 Due su due ai liberi per Macon Jr. e Pana che si sblocca nella ripresa 45-29 TRIPLAAAAAAA DI HALLLLLLL!!! Milano scappa sul +16! 42-29 Canestro di Delaney! Parziale di 13-0 da fine secondo quarto 40-29 In 13 minuti i greci hanno segnato solo 10 punti, zero in questo terzo quarto. 40-29 Canestro di Delaney dopo un paio di errori al tiro dell’americano 38-29 A segno il libero aggiuntivo 37-29 Schiacciata di Hines che subisce anche fallo! 35-29 Canestro di Hines e +6 Milano a inizio ripresa Primo quarto che vede Troy Daniels e Daryl Macon Jr. migliori marcatori con 9 punti. ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-37 Canestro di Evans e parziale di 8-0 per il Pana e timeout per Messina 45-34 Tripla di Perry e greci cheno a tornare sotto 45-31 Due su due ai liberi per Macon Jr. e Pana che si sblocca nella ripresa 45-29 TRIPLAAAAAAA DI HALLLLLLL!!!scappa sul +16! 42-29 Canestro di Delaney! Parziale di 13-0 da fine secondo quarto 40-29 In 13 minuti i greci hanno segnato solo 10 punti, zero in questo terzo quarto. 40-29 Canestro di Delaney dopo un paio di errori al tiro dell’americano 38-29 A segno il libero aggiuntivo 37-29 Schiacciata di Hines che subisce anche fallo! 35-29 Canestro di Hines e +6a inizio ripresa Primo quarto che vede Troy Daniels e Daryl Macon Jr. migliori marcatori con 9 punti. ...

