LIVE – Olimpia Milano-Panathinaikos 33-29, Eurolega 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 14 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos OPAP Atene, sfida valida per la quindicesima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Ritrovata la vittoria settimana scorsa, dopo quattro sconfitte consecutive, la formazione di coach Ettore Messina proverà a ritrovare continuità contro i greci, penultimi in classifica ma vittoriosi contro ALBA. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 14 dicembre, con Sportface che vi fornirà il LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO Olimpia Milano PROGRAMMA 15^ GIORNATA Eurolega AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Latestuale di AX Armani ExchangeOPAP Atene, sfida valida per la quindicesima giornata didi. Ritrovata la vittoria settimana scorsa, dopo quattro sconfitte consecutive, la formazione di coach Ettore Messina proverà a ritrovare continuità contro i greci, penultimi in classifica ma vittoriosi contro ALBA. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 14 dicembre, con Sportface che vi fornirà ilaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETOPROGRAMMA 15^ GIORNATAAGGIORNA LA ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 25-25 Eurolega basket in DIRETTA: ritmi bassi e niente emozioni - #Olimpia… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Brescia 76-62, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini si prendono il derby lombardo proseguendo… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Brescia 62-53, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini cercano la fuga. Ricci trova una tripla p… - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Brescia 73-62, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA -