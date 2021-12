LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 25-25, Eurolega basket in DIRETTA: ritmi bassi e niente emozioni (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-25 Canestro di Shields, che torna a segnare dopo la marcatura iniziale 25-25 Canestro di Evans e nuovo pareggio 25-23 Uno su due ai liberi per Delaney 24-23 Canestro di Papapetrou 24-21 Tripla di Rodriguezzzzzzz! 21-21 Canestro di Melli 19-21 Canestro di Sant-Roos 19-19 Canestro di Melli e pareggio per Milano 17-19 Canestro di Hall Si chiude un primo quarto non entusiasmante, con Milano che deve ancora carburare 15-19 Tripla di Bochoridis e +4 per i greci! 15-16 Tripla di Kaselakis e nuovo vantaggio Pana a un minuto dalla fine 15-13 Parziale di 2-0 negli ultimi 3 minuti al Forum, dove dominano gli errori 15-13 Canestro di Daniels, già a quota 7 punti stasera 13-13 Momento di stanza del match, errori da entrambe le partiti dopo un avvio spumeggiante in attacco 13-13 ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-25 Canestro di Shields, che torna a segnare dopo la marcatura iniziale 25-25 Canestro di Evans e nuovo pareggio 25-23 Uno su due ai liberi per Delaney 24-23 Canestro di Papapetrou 24-21 Tripla di Rodriguezzzzzzz! 21-21 Canestro di Melli 19-21 Canestro di Sant-Roos 19-19 Canestro di Melli e pareggio per17-19 Canestro di Hall Si chiude un primo quarto non entusiasmante, conche deve ancora carburare 15-19 Tripla di Bochoridis e +4 per i greci! 15-16 Tripla di Kaselakis e nuovo vantaggio Pana a un minuto dalla fine 15-13 Parziale di 2-0 negli ultimi 3 minuti al Forum, dove dominano gli errori 15-13 Canestro di Daniels, già a quota 7 punti stasera 13-13 Momento di stanza del match, errori da entrambe le partiti dopo un avvio spumeggiante in attacco 13-13 ...

