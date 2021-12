LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 15-19, Eurolega basket in DIRETTA: brutto primo quarto al Forum (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude un primo quarto non entusiasmante, con Milano che deve ancora carburare 15-19 Tripla di Bochoridis e +4 per i greci! 15-16 Tripla di Kaselakis e nuovo vantaggio Pana a un minuto dalla fine 15-13 Parziale di 2-0 negli ultimi 3 minuti al Forum, dove dominano gli errori 15-13 Canestro di Daniels, già a quota 7 punti stasera 13-13 Momento di stanza del match, errori da entrambe le partiti dopo un avvio spumeggiante in attacco 13-13 Pareggiano i greci con la tripla di Macon, già autore di 9 punti! 13-10 Canestro di Delaney 11-10 Canestro di Hines 9-10 Uno su due ai liberi per White e primo vantaggio Pana 9-9 Risponde il Pana con White 9-6 Tripla di Daniels! 6-6 Canestro di Macon Jr., che sta tenendo i greci attaccati a ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude unnon entusiasmante, conche deve ancora carburare 15-19 Tripla di Bochoridis e +4 per i greci! 15-16 Tripla di Kaselakis e nuovo vantaggio Pana a un minuto dalla fine 15-13 Parziale di 2-0 negli ultimi 3 minuti al, dove dominano gli errori 15-13 Canestro di Daniels, già a quota 7 punti stasera 13-13 Momento di stanza del match, errori da entrambe le partiti dopo un avvio spumeggiante in attacco 13-13 Pareggiano i greci con la tripla di Macon, già autore di 9 punti! 13-10 Canestro di Delaney 11-10 Canestro di Hines 9-10 Uno su due ai liberi per White evantaggio Pana 9-9 Risponde il Pana con White 9-6 Tripla di Daniels! 6-6 Canestro di Macon Jr., che sta tenendo i greci attaccati a ...

